Ultimo...re di Roma: 250mila biglietti per luglio 2026, sold-out in 3 ore

Dopo tre ore dall'apertura delle vendite dei biglietti per il "Raduno degli Ultimi", il grande evento live il programma il 4 luglio 2026 a Tor Vergata a Roma, Ultimo registra il tutto esaurito con 250mila biglietti venduti. Una conferma che arriva a due settimane dalla partenza di "Ultimo Stadi 2025 - La favola continua", la tournée estiva che fino al 23 luglio lo porterà a calcare i palchi dei più grandi stadi del Paese, per un totale di 9 imperdibili appuntamenti tutti sold out con già 7 mesi di anticipo dal debutto. Il 4 luglio 2026, ricorrenza del suo primo concerto allo stadio Olimpico nel 2019, sarà una data unica e senza eguali, che vedrà l'artista per la quinta estate di seguito tra i protagonisti della musica live italiana. "Ultimo 2026 - La favola per sempre" è prodotto e organizzato da Vivo Concerti e sarà realizzato grazie alla collaborazione con l'Amministrazione di Roma Capitale guidata dal Sindaco Roberto Gualtieri e l'Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda.