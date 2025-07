Ascolti tv, Ilary Blasi contro Alberto Angela, chi vince? Porro chiude col botto

Marco Zonetti 15 luglio 2025 a

a

a

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono in prime time su Rai1 Noos - L'avventura della conoscenza con Alberto Angela ottenere il 14.7% di share pari a una media di 1.997.000 spettatori. Su Canale5 il festival canoro Cornetto battiti live con Ilary Blasi, Alvin e Nicolò De Devitiis ha invece siglato una media di 2.020.000 individui all'ascolto con uno share del 19.8%, vincendo nettamente la serata. Su Rai2, la seconda stagione della serie Elsbeth, con Carrie Preston, ha calamitato una media di 609.000 appassionati pari al 4.1% di share. Su Italia1 la dodicesima stagione della serie Chicago P.D. con Jason Beghe debutta con un netto di 893.000 telespettatori pari a uno share del 6.7%. Su La7 il film L'uomo della pioggia con Matt Damon e Danny De Vito ha ottenuto una media del 4.6% pari a 633.000 teste. Su Tv8 il comedy show In & Out - Niente di serio ha intrattenuto una media di 252.000 individui all'ascolto pari a uno share dell'1.8%; sul Nove Little Big Italy con Francesco Panella ha raccolto il 2.6% pari a una media di 387.000 spettatori.

Mondiale per Club stravince in prima serata, dati stratosferici per Sinner

Quanto all'approfondimento: su Rai3, Manuela Moreno al timone di Filorosso ha siglato il 4.2% pari a un netto di 554.000 individui all'ascolto (presentazione: 3.9% - 651.000); su Rete4 Nicola Porro con Quarta Repubblica ha invece segnato il 6.2% con una media di 711.000 teste, chiudendo in bellezza la stagione. In access prime time, su Rai1, Techetechetè Top Ten con Bianca Guaccero segna una media di 2.786.000 spettatori (17.3%), mentre su Canale5 il debutto de La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ne segna 3.643.000 pari al 21.9%, leader di fascia. Su Rai3, Un posto al sole ha coinvolto 1.322.000 irriducibili pari al 7.9% di share. Sul Nove, Amadeus con The Cage - Prendi e scappa si ferma al 3.5% di share pari a una media di 584.000 spettatori.

Canino contro Malgioglio: la guerra dei gay in tv ma non se ne può più

Quanto all'approfondimento: su Rai2 Monica Giandotti con Tg2 Post ha ottenuto il 3.7% pari a 612.000 teste; su Rete4 4 di Sera News con Roberto Poletti e Francesca Barra ha radunato 785.000 spettatori pari al 4.9% nella prima parte e 767.000 spettatori pari al 4.5% nella seconda; su La7, infine, In Onda condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha conquistato il 7.8% pari a una media di 1.300.000 spettatori.