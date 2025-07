Ascolti tv, Mondiale per Club stravince in prima serata. Dati stratosferici per Sinner

Marco Zonetti 14 luglio 2025 a

a

a

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, domenica 13 luglio 2025, vedono su Rai1 la replica della seconda stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore, con Vanessa Scalera, conquistare una media di 1.856.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale5 la finale del Mondiale per Club con la vittoria del Chelsea per 3 a 0 contro il PSG ha calamitato una media di 4.086.000 appassionati pari al 26.7%, stravincendo la serata. Su Rai2 lo show comico Facci ridere, con Pino Insegno e Roberto Ciufoli, ha siglato una media di 676.000 spettatori pari al 4.9% di share (presentazione: 585.000 - 3.5%). Su Italia1 Sarabanda Celebrity con Enrico Papi ha segnato 789.000 individui all'ascolto con il 6.3%. Su Rai3, il meglio di Report con Sigfrido Ranucci ha conquistato una media di 872.000 spettatori pari al 5.7% (Presentazione 556.000 - 3.3%; Report Plus 564.000 - 4.8%). Su Rete4 Roberto Giacobbo con Freedom - Oltre il confine totalizza 520.000 spettatori (4.1%). Su La7 il film Chocolat con Juliette Binoche e Johnny Depp raggiunge 470 .000 spettatori e il 3.2%. Su Tv8 Sky Tennis Show, a commento della vittoria di Jannik Sinner al Torneo di Wimbledon, ottiene 1.604.000 spettatori con il 9.6%. Sul Nove La Corrida in replica con Amadeus segna 503.000 spettatori con il 3.5%.

Il re è Sinner! Rivincita su Alcaraz e primo trionfo italiano a Wimbledon

Su Rai1 Techetechetè Top Ten richiama 2.746.000 spettatori (16.4%). Su Canale5 Paperissima Sprint con Juliana Moreira e Vittorio Brumotti in versione ridotta sigla 1.325.000 spettatori pari al 7.8%. Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera Weekend con Costanza Calabrese raggiunge 666.000 spettatori e il 3.9% nella prima parte e 649.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte; su La7, Marianna Aprile e Luca Telese siglano con In onda una media di 817.000 spettatori pari al 4.9%. Da segnalare, al pomeriggio, il boom di Tv8 con la finale del Torneo di Wimbledon e la vittoria di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz, che ha totalizzato il 29.7% di share pari a una media di 4.020.000 tifosi. Sempre su Tv8, va forte anche il Gran Premio di MotoGp e i suoi 1.182.000 spettatori pari al 9.9% e, su Rai2, il Tour de France che ha totalizzato il 10.8% pari a 1.041.000 spettatori nella Diretta e il 15.1% pari a 1.472.000 all'Arrivo.