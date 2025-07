È sempre Cartabianca, Facchinetti inchioda la sinistra: "Demonizza il ricco e non parla del popolo"

09 luglio 2025 a

a

a

L'ultima puntata di È sempre Cartabianca, andata in onda ieri sera su Rete 4, è stata l'occasione per Bianca Berlinguer di intavolare un dibattito sull'attuale scenario politico e sui motivi che portano le opposizioni ancora troppo lontane dal calamitare l'attenzione degli elettori. Ospite in collegamento, Francesco Facchinetti ha detto la sua e offerto una lucida analisi della sinistra, a suo dire troppo interessata a mettere nel mirino i benestanti e troppo poco a lavorare concretamente per migliorare la vita delle persone meno fortunate. "Mi sarebbe piaciuto che la sinistra fosse tornata a parlare di quello di cui la sinistra dovrebbe parlare": è stata la premessa del conduttore, dj e imprenditore.

Conte la spara grossa: "Sono ossessionati da me", il post che lo fa infuriare

La sinistra, ha fatto notare Facchinetti, dovrebbe rimboccarsi le maniche per "il popolo, la gente" e "aiutare le persone ad avere uno stipendio decente". Cosa che, secondo il personaggio della tv, "non ha fatto negli anni in cui ha governato". "L'aumento dello stipendio medio italiano", per esempio, "è il minore del mondo conosciuto e sconosciuto". Non solo: come ha sottolineato il conduttore a nome della sua categoria, gli imprenditori hanno "un costo del lavoro folle, mi viene solo vergogna a raccontarlo". Il punto, secondo l'ospite di Bianca Berlinguer, è che la sinistra non dovrebbe "demonizzare il ricco o chi vuole spendere soldi", ma preoccuparsi "di come aiutare le persone che si fanno un m***o tanto a incassare di più".