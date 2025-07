Ascolti tv, la Juventus perde ma domina la serata. Chi ha vinto il duello dei talk show

Marco Zonetti 02 luglio 2025 a

Gli ascolti del martedì televisivo vedono in prime time su Rai1, il film Un amore regale con Mallory Jansen e Charlie Carrick conquistare 2.091.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale5 il Mondiale per Club con la vittoria del Real Madrid per 1 a 0 contro la Juventus ha calamitato il 29.2% della platea pari a una media di 4.706.000 individui all'ascolto. Su Rai2 Storie al bivio Show con Monica Setta segna un netto di 590.000 persone all'ascolto pari al 5.5% di share, in netta crescita rispetto a sette giorni fa (presentazione: 642.000 - 3.9%).

Su Rai3 Kilimangiaro on the road con Camila Raznovich ha attirato una media di 614.000 individui all'ascolto pari al 4.1% di share (presentazione: 627.000 - 3.7%). Su Italia1 il film E alla fine arriva Polly con Ben Stiller e Jennifer Aniston ha segnato una media di 802.000 teste pari al 5.1% di share. Su Tv8 il film Il matrimonio del mio migliore amico con Julia Roberts, Cameron Diaz e Rupert Everett ha siglato il 2.0% di share pari a una media di 298.000 spettatori. Sul Nove il documentario Il tesoro dell'Amazzonia ha informato l'1.5% pari a una media di 221.000 spettatori.

Per l'approfondimento: su Rete4, È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer si è aggiudicato il 6.1% di share pari a una media di 693.000 spettatori. Su La7, In Onda - Prima Serata con Marianna Aprile e Luca Telese ha trattenuto davanti al piccolo schermo una media di 792.000 spettatori pari al 5.0% di share.

In access prime time, su Rai1, Techetechetè ha conquistato il 17.1% della platea con una media di 2.827.000 individui all'ascolto, mentre su Canale5, Paperissima Sprint in versione ridotta con Juliana Moreira e Vittorio Brumotti segna il 15.7% con 2.406.000 affezionati. Su Rai3, Un posto al sole ha attirato una media di 1.169.000 irriducibili pari al 7.0% di share. Sul Nove Amadeus con The Cage - Prendi e scappa sigla il 2.9% pari a una media di 469.000 affezionati.

Per l'approfondimento: su Rai2 Monica Giandotti con Tg2 Post segna il 3.2% pari a 548.000 individui all'ascolto, e su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra alla guida di 4 di sera News hanno raggiunto il 5.6% con 861.000 nella prima parte e il 4.4% pari a 746.000 nella seconda; su La7, In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese ha ottenuto una media di 1.198.000 spettatori con il 7.4% di share. Al mattino da segnalare su Rai1, Uno Mattina Estate condotto da Alessandro Greco e Carolina Rey, che conquista il 18.3% pari a una media di 681.000 spettatori, leader di fascia.