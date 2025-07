Isola dei Famosi chi vincerà la finale, non solo Cristina Plevani chi sono i favoriti

01 luglio 2025 a

Tutto pronto per il gran finale dell'Isola dei Famosi che si terrà questo mercoledì. Domani si scoprirà chi, tra i cinque finalisti attualmente in gara, sarà il vincitore di questa stagione. Secondo gli esperti Sisal, la naufraga favorita alla vittoria è Cristina Plevani che, offerta a 3,00, dopo venticinque anni dal suo trionfo nella prima edizione del Grande Fratello, è pronta a bissare il successo e a tornare a far parlare di sé.

La sua tenacia e spirito di adattamento hanno conquistato il pubblico, ma attenzione perché queste caratteristiche contraddistinguono anche Teresanna Pugliese, su Sisal.it vincente a 3,50. L'ex volto di Uomini e Donne ha infatti saputo farsi apprezzare per il suo animo battagliero e il carattere forte, diventando una delle protagoniste più amate del survival game. Occhi puntati poi su Omar Fantini. Sin dall'inizio sembrava che sarebbe stato il leader indiscusso di questa 19ma edizione e il primo a toccare la terra promessa, ma ora la stanchezza si fa sentire così come un possibile terzo gradino. La sua vittoria su è infatti offerta a 4,00.

Chi invece potrebbe rivelarsi un underdog? Mario Adinolfi, primo finalista ufficiale di questa edizione. Il percorso del giornalista nel reality è stato da sempre controverso così come le sue idee che dividono da sempre il pubblico, eppure l'ipotesi di vederlo trionfante non è così remota, a 4,50. Chiude la rosa dei cinque superstiti l'attrice e modella siciliana Loredana Cannata: su Sisal.it la sua vittoria pagherebbe 6 volte la posta, complice un percorso altalenante fatto di alti e bassi.