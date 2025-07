Ascolti tv, l'Inter perde ma conquista la serata. Amadeus approfitta dell'assenza di De Martino

Marco Zonetti 01 luglio 2025 a

Gli ascolti del lunedì sera televisivo vedono in prime time su Rai1 Noos - L'avventura della conoscenza con Alberto Angela fermarsi al 12.8% pari a una media di 1.763.000 spettatori, in discesa rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 il Mondiale per Club con la sconfitta dell'Inter per 2 a 0 contro il Fluminense ha invece siglato una media di 3.953.000 individui all'ascolto con uno share del 24.6%, vincendo nettamente la serata.

Su Rai2, la seconda stagione della serie Elsbeth con Carrie Preston ha calamitato una media di 507.000 appassionati pari al 3.2% di share.

Su Italia1 il film My Spy ha siglato un netto di 1.137.000 telespettatori con uno share del 7.4%. Su Tv8 il comedy show In & Out - Niente di serio ha intrattenuto una media di 243.000 individui all'ascolto pari a uno share dell'1.7%; sul Nove Renato Zero - Autoritratto ha raccolto il 2.6% pari a una media di 400.000 spettatori.

Quanto all'approfondimento: su Rai3, Manuela Moreno al timone di Filorosso ha siglato il 4.9% pari a un netto di 650.000 individui all'ascolto; su La7 il nono appuntamento stagionale con 100 minuti condotto da Corrado Formigli e Alberto Nerazzini - con una puntata dal titolo Immortalità - ha ottenuto una media del 3.8% pari a 587.000 teste; e a prevalere nella sfida a tre è Nicola Porro con Quarta Repubblica che, su Rete4, ha segnato il 6.4% con una media di 745.000 teste;

In access prime time, su Rai1, Techetechetè conquista una media di 3.117.000 spettatori (18.6%), mentre su Canale5 Paperissima Sprint in versione ridotta ne segna 2.321.000 pari al 14.6%. Su Rai3, Un posto al sole ha coinvolto 1.307.000 irriducibili pari al 7.7% di share. Sul Nove, Amadeus con The Cage - Prendi e scappa si ferma al 3.2% di share pari a una media di 540.000 spettatori.

Quanto all'approfondimento: su Rai2 Monica Giandotti con Tg2 Post ha ottenuto il 3.0% pari a una media di 504.000 teste; su Rete4 4 di sera con Paolo Del Debbio ha radunato 754.000 spettatori pari al 4.7% nella prima parte e 751.000 spettatori pari al 4.4% nella seconda; su La7, infine, In Onda condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha conquistato il 6.6% pari a una media di 1.120.000 spettatori.