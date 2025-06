Ascolti tv, Gerry Scotti batte Imma Tataranni. Com'è andato lo show di Insegno

Marco Zonetti 30 giugno 2025 a

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, domenica 29 giugno 2025, vedono su Rai1 la replica della seconda stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore, con Vanessa Scalera, conquistare una media di 1.607.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Canale5 il concerto evento Torino is fantastic con Gerry Scotti e Noemi ha siglato 2.423.000 spettatori e il 20.8%. Su Rai2 il debutto dello show comico Facci ridere, con Pino Insegno e Roberto Ciufoli, ha calamitato una media di 754.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia1 il Mondiale per Club che ha visto la sconfitta del Flamengo per 4 a 2 contro il Bayern Monaco ha siglato 1.348.000 individui all'ascolto con l'11.5%. Su Rai3, Report con Sigfrido Ranucci segna 1.173.000 spettatori pari all'8.5%.

Su Rete4 Roberto Giacobbo con Freedom - Oltre il confine totalizza 450.000 spettatori (3.9%). Su La7 il film Il momento di uccidere con Matthew McConaughey e Sandra Bullock raggiunge 435.000 spettatori e il 3.5%. Su Tv8 la serie I delitti del BarLume con Filippo Timi ottiene 262.000 spettatori con il 2.0%. Sul Nove Little Big Italy con Francesco Panella segna 342.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai1 il ritorno di Techetechetè raduna 2.884.000 spettatori (20.5%). Su Canale5 Paperissima Sprint con Juliana Moreira e Vittorio Brumotti sigla 2.191.000 spettatori pari al 15.6%. Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra raggiunge 787.000 spettatori e il 5.8% nella prima parte e 738.000 spettatori e il 5.2% nella seconda parte; su La7, Marianna Aprile e Luca Telese siglano con In onda una media di 883.000 spettatori pari al 6.3%.