Ascolti tv, Una voce per Padre Pio vince la serata. De Martino mai così in alto

Gli ascolti del sabato televisivo, in prime time su Rai1, l'evento benefico Una voce per Padre Pio condotto da Mara Venier raggiungere il 19.1% di share pari a una media di 2.084.000 spettatori, vincendo la serata. Su Canale5, il Mondiale per Club che ha visto la sconfitta per 4 a 1 del Benfica contro il Chelsea ha invece calamitato l'11.1% della platea pari a una media di 1.370.000 individui all’ascolto nel primo tempo e il 12.5% pari a 1.181.000 nel secondo. Su Rai2, il film tv L'incubo di Maggie ha tenuto con il fiato sospeso 841.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Rete4, il film Sapore di mare di Carlo Vanzina con Jerry Calà, Christian De Sica, Marina Suma, Isabella Ferrari e Virna Lisi segna il 4.8% di share pari a una media di 577.000 spettatori. Su Italia1 un altro film, Windstorm - Contro ogni regola ha registrato il 5.4% pari a una media di 647.000 spettatori.

Su La7, il classico Indovina chi viene a cena? con Spencer Tracy, Katharine Hepburn e Sidney Poitier ha raccolto il 3.7% pari a 456.000 individui all'ascolto. Su Tv8, i 4 Ristoranti di Alessandro Borghese hanno calamitato l'interesse di 400.000 affezionati pari al 3.1% di share. Sul Nove Faking it - Bugie criminali con Pino Rinaldi ha raccolto il 2.0% pari a una media di 251.000 spettatori. In access prime time, su Rai1, Stefano De Martino con Affari tuoi ha divertito 4.245.000 spettatori pari a uno share del 32.1%, e su Canale5 una breve edizione di Paperissima Sprint con Juliana Moreira e Vittorio Brumotti ha intrattenuto 1.619.000 affezionati pari al 12.2% di share.

Quanto all’approfondimento: su Rai3 Sapiens - Files con Mario Tozzi conquista il 3.1% pari a una media di 408.000 individui all'ascolto; su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra al timone di 4 di sera Weekend, segnano il 5.6% pari a una media di 718.000 nella prima parte e il 5.2% pari a 688.000 nella seconda. E ancora, su La7, In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese raggiunge 836.000 teste pari al 6.5%.