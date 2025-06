Ascolti tv, Don Matteo col solito dominio in prime time. Cresce Del Debbio, bene Ore14

Marco Zonetti 20 giugno 2025 a

a

a

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica della fiction Don Matteo (tredicesima stagione), con Terence Hill, Nino Frassica e Nathalie Guetta, conquistare il 15.8% pari a una media di 2.310.000 spettatori, vincendo nuovamente la serata. Su Canale5, Paolo Bonolis e Luca Laurenti con Avanti un altro - prime time hanno ottenuto una media di 1.646.000 spettatori pari all'11.5% di share. Su Rai2, Ore 14 Sera condotto da Milo Infante ha segnato una media di 969.000 teste pari all'8.6% di share. Su Rai3, Il documentario Tognazzi. La voglia matta di vivere totalizza una media di 558.000 spettatori pari al 3.4%.

Nel duello dell'approfondimento, Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio su Rete4 arriva a una media di 954.000 spettatori pari all'8.3%, in crescita, mentre su La7 lo speciale di Piazzapulita dal titolo Gattopardi, condotto da Corrado Formigli, ha segnato una media di 779.000 spettatori e il 5.0%.

Su Italia1, il Mondiale per Club con la vittoria per 2 a 1 dell'Inter contro il Miami Porto ha appassionato un netto di 1.373.000 teste con l'8.5%. Su Tv8, Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo con Fabio Caressa ha radunato 406.000 spettatori pari al 2.6% di share e sul Nove Sinceramente Persia - One Milf Show con Valentina Persia ne ha divertiti 409.000 pari al 2.7%

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino ha conquistato il 25.9% della platea con una media di 4.397.000 individui all'ascolto, mentre su Canale5 Paperissima Sprint con Juliana Moreira e Vittorio Brumotti ha totalizzato un dato medio di 1.996.000 teste pari all'11.7%. Su Rai3, Un posto al sole ha attirato una media di 1.359.000 irriducibili pari all'8.0% di share.

Per l'approfondimento:Tg2 Post con Monica Giandotti su Rai2 segna il 3.4% pari a una media di 585.000 spettatori; su Rete4 Paolo Del Debbio con 4 di Sera si aggiudica il 6.7% pari a 1.062.000 nella prima parte e il 6.2%, ma questa volta pari a 1.076.000, nella seconda; su La7, Otto e mezzo con Lilli Gruber conquista il 7.6% pari a 1.281.000 individui all'ascolto.