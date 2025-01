David Lynch, addio al visionario regista di "Twin Peaks" e "Blue Velvet"

16 gennaio 2025 a

a

a

È morto a 78 anni il regista statunitense David Lynch, uno dei più importanti cineasti dell’era contemporanea. Lo ha annunciato la famiglia in un comunicato. "È con profondo dolore che noi, la sua famiglia, annunciamo il decesso dell’uomo e dell’artista David Lynch. Apprezzeremmo un po' di privacy in questo momento. C’è un grande buco nel mondo ora che non è più con noi. Ma, come avrebbe detto, 'Tenete gli occhi sulla ciambella e non sul buco'", si legge. Lo scorso agosto il regista aveva rivelato che gli era stato diagnosticato un enfisema polmonare, rassicurando i suoi ammiratori sulle sue condizioni e di essere "pieno di gioia". Il cineasta radicalizzò il cinema americano con una visione artistica oscura e surreale in film come "Blue Velvet" e "Mulholland Drive" e in televisione con "Twin Peaks".