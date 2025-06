Ascolti Tv, la Nazionale sfiora il 40 per cento. Porro batte Formigli, SuperGiletti con Garlasco

Marco Zonetti 10 giugno 2025 a

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono in prime time su Rai1 le Qualificazioni per la Coppa del Mondo di Calcio 2026, con la vittoria dell'Italia sulla Moldova per 2 a 0, conquistare il 38.4% pari a una media di 7.522.000 spettatori, stravincendo la serata. Su Canale5 il film in prima visione in chiaro Ticket to Paradise, con Julia Roberts e George Clooney, ha invece siglato una media di 1.778.000 individui all'ascolto pari a uno share del 10.2%. Su Rai2, la serie Delitti in Paradiso ha calamitato una media di 1.021.000 appassionati pari al 5.2% di share e, a seguire, lo spin-off Oltre il Paradiso 866.000 pari al 6.2%.

Su Italia1 il film Così è la vita con Aldo, Giovanni e Giacomo ha siglato un netto di 807.000 telespettatori con uno share del 5.1%. Su Tv8 la Gialappa's con il meglio del GialappaShow condotto dal Mago Forest ha intrattenuto una media di 358.000 individui all'ascolto pari a uno share del 2.2%; sul Nove Cash or Trash - La notte dei tesori con Paolo Conticini ha raccolto il 2.5% pari a una media di 401.000 spettatori.

Impennata di share per Sinner e Musetti. Boom Quarto Grado con Garlasco

Per quanto riguarda il «triello» dell'approfondimento: su Rai3, Massimo Giletti al timone del Lo stato delle cose - con ampio spazio dedicato al caso di Garlasco - ha siglato l'8.3% pari a un netto di 1.255.000 individui all'ascolto; su Rete4 Nicola Porro alla guida di Quarta Repubblica ha invece segnato il 6.0% con una media di 807.000 spettatori; su La7 il sesto appuntamento stagionale con 100 minuti condotto da Corrado Formigli e Alberto Nerazzini - la puntata era dedicata al segreto di Matteo Messina Denaro - ha ottenuto una media del 3.4% pari a 605.000 teste.

In access prime time, su Canale5, Paperissima Sprint con Juliana Moreira e Vittorio Brumotti diverte una media di 1.780.000 spettatori pari al 9.1%. Su Rai3, Un posto al sole ha coinvolto 1.534.000 irriducibili pari al 7.7% di share. Sul Nove, senza il traino di Sinner come al debutto, Amadeus con The Cage - Prendi e scappa raccoglie solo il 2.4% di share pari a una media di 460.000 spettatori.

Chi può batterci? superato dai Pooh in replica. Bene 4 di Sera weekend

Quanto all'approfondimento: su Rai2 Monica Giandotti con Tg2 Post ha ottenuto il 3.0% pari a una media di 606.000 spettatori; su Rai3 Il cavallo e la torre con Marco Damilano è stato seguito da 1.131.000 affezionati (6.3%); su Rete4 4 di sera con Paolo Del Debbio ha radunato 1.244.000 spettatori pari al 6.9% nella prima parte e 1.219.000 spettatori pari al 6.1% nella seconda; su La7, infine, Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber - con ospite il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi - ha conquistato il 6.6% di share pari a una media di 1.295.000 spettatori.