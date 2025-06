Ascolti tv, impennata di share per Sinner e Musetti. Boom Quarto Grado con Garlasco

Marco Zonetti 07 giugno 2025 a

Gli ascolti del venerdì televisivo hanno visto, in prime time su Rai1, le Qualificazioni per la Coppa del Mondo di Calcio 2026, con la vittoria per 3 a 0 della Norvegia contro l'Italia, totalizzare il 29.4% di share pari a una media di 5.521.000 spettatori, vincendo la serata. Su Canale5 la serie turca Tradimento ha siglato invece il 15.4% di share pari a una media di 2.444.000 appassionati. Su Rai2, la Diamond League di Atletica con il Golden Gala "Pietro Mennea" di Roma raggiunge il 4.0% di share pari a una media di 736.000 spettatori. Su Rai3 l'approfondimento di FarWest condotto da Salvo Sottile ha segnato una media di 568.000 spettatori pari al 3.3% di share. Su Rete4, la cronaca nera di Quarto grado, condotto da Gianluigi Nuzzi affiancato da Alessandra Viero, con una puntata ampiamente dedicata agli sviluppi del caso di Garlasco, ha totalizzato una media di 1.347.000 spettatori pari al 10.0%, ancora una volta sul podio dei programmi più visti.

Su Italia1, il film Viaggio nell'isola misteriosa con Dwayne Johnson, Josh Hutcherson, Michael Caine e Vanessa Hudgens ha ottenuto il 5.2% di share pari a una media di 928.000 teste. Su La7, Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi conquista il 5.1% pari a una media di 682.000 spettatori. Su Tv8 il film Io prima di te con Emilia Clarke e Sam Claflin ha coinvolto il 2.4% della platea pari a 398.000 persone all'ascolto. Sul Nove I migliori Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza, spalleggiato da Andrea Zalone, ha divertito una media di 354.000 teste con l'1.9% di share. In access prime time, su Canale5 Striscia la notizia condotta da Michelle Hunziker e Gerry Scotti ha ottenuto il 12.6% con 2.362.000 teste. Su Rai3 Su Rai3 Un Posto al sole conquista il 7.0% di share pari a una media di 1.321.000 irriducibili.

Quanto all'approfondimento: su Rai3, Marco Damilano con Il cavallo e la torre ha siglato il 5.4% pari a 943.000 teste; su Rete4, Paolo Del Debbio con 4 di sera raggiunge il 4.8% pari a 836.000 nella prima parte e il 4.5% con 845.000 nella seconda; su La7 Lilli Gruber con Otto e mezzo si aggiudica invece uno share del 6.3% pari a una media di 1.139.000 telespettatori. Da segnalare, su Eurosport, gli ascolti del Roland Garros: la vittoria in semifinale di Jannik Sinner su Novak Djokovic ha totalizzato in prima serata il 7.9% pari a 1.300.000 spettatori, mentre al pomeriggio la sconfitta in semifinale di Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz ha conquistato 839.000 appassionati pari al 9.9%.