Ascolti Tv, Chi può batterci? superato dai Pooh in replica. Bene 4 di Sera weekend

Gli ascolti del sabato sera televisivo vedono, in prime time su Rai1, il programma Chi può batterci? con Marco Liorni fermarsi al 13.8% di share pari a una media di 1.860.000 spettatori. Su Canale5, la replica di Pooh, noi amici per sempre ha raggiunto invece il 16.8% pari a una media di 2.045.000 individui all’ascolto, vincendo la serata.

Su Rai2, la finale di ritorno di Play Off Serie C che ha visto la Ternana battere il Pescara per 1 a 0 ha calamitato 716.000 teste pari al 5.6% di share. Su Rai3, Sapiens - Un solo pianeta con Mario Tozzi ha ottenuto una media di 696.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Rete4, il film Unknown - Senza identità con Liam Neeson e Diane Kruger segna il 6.1% di share pari a una media di 812.000 spettatori. Su Italia1 un altro film, The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield ed Emma Stone, ha registrato l'8.2% pari a una media di 1.060.000 spettatori.

Su La7, In altre parole con Massimo Gramellini ha raccolto il 5.8% pari a 850.000 individui all'ascolto. Su Tv8, le Qualificazioni per la Coppa del Mondo 2026 di Calcio, che hanno visto il pareggio 0 a 0 fra Albania e Serbia, hanno calamitato l'interesse di 451.000 appassionati di calcio pari al 3.1% di share. Sul Nove Accordi & Disaccordi con Luca Sommi e Andrea Scanzi, e la partecipazione di Marco Travaglio, ha conquistato il 2.8% pari a una media di 354.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1, Stefano De Martino con Affari tuoi ha divertito 4.431.000 spettatori pari uno share medio del 29.8%, e su Canale5 il tg satirico Striscia la notizia con Gerry Scotti e Michelle Hunziker ha intrattenuto 1.972.000 affezionati pari al 13.2% di share.

Quanto all’approfondimento: su Rai3 Peter Gomez, Manuela Moreno e Paolo Rossi con Un Alieno in Patria conquistano il 4.6% pari a una media di 648.000 individui all'ascolto (Gli alieni siamo noi: 3.8% - 580.000); su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra al timone di 4 di sera Weekend segnano il 5.8% pari a una media di 809.000 nella prima parte e il 4.8% pari a 732.000 nella seconda.