Ciao Maschio, Artem si confessa: "Ho scoperto di avere una sorella. Ucraina? Stavo partendo ma..."

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Ciao Maschio, che andrà in onda domani sera e che vedrà protagonista, tra gli altri, Artem, l'attore protagonista della serie cult "Mare Fuori". I fan non sono nella pelle e in rete già circolano le prime anticipazioni della chiacchierata condotta da Nunzia De Girolamo. "Ho scoperto di avere una sorella, però non l'ho mai vista", ha confessato Artem, rivelando anche il desiderio di andare a trovarla quando finirà la guerra. Un conflitto che costringe l'attore a non tentare viaggi rischiosi e che, però, non frena "momenti di nostalgia".

Il racconto di Artem si è spinto oltre: "Ho avuto un momento mio molto intimo, - ha detto - molto personale, ho fatto pure i biglietti per andare in Ucraina. Ma se vado lì, rischio di non ritornare più, perché comunque lì ho la mia residenza, ancora vecchi dati anagrafici. Purtroppo non posso tornarci, perché dopo non tornerei più qua. Mi arruolerebbero. Io stavo andando, stavo partendo, poi all'improvviso mi ha fermato un angelo custode. Perché avevo detto, se devo morire, preferisco morire là che qua in Italia. E sono entrato in questo loop".

L'attore è arrivato in Italia all'età di sei anni e ha vissuto qui per un periodo di 4 o 5 mesi. Poi "a causa di alcune circostanze familiari sono ritornato in Ucraina", ha detto a De Girolamo. A nove anni, però, Artem è tornato e qui si è stabilito. "Quando sono arrivato in Italia, erano anni in cui in qualche modo dovevo adattarmi, dovevo capire questa mentalità, perché vivevo ad Afragola in un contesto culturalmente povero. All'epoca magari era così: sei eri ucraino, ti discriminavano su alcuni aspetti. Per questo ho sempre cercato di dimostrare che sono capace di fare qualcosa", ha aggiunto.