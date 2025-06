Rai1, la stagione da record de "L'Eredità" di Marco Liorni: tutti i dati

06 giugno 2025 a

a

a

Sabato prossimo chiude la stagione da record de L’Eredità, il programma del preserale di Rai1 condotto da Marco Liorni. I dati di ascolto confermano il successo della trasmissione: la media aggiornata è di 4,3 milioni di telespettatori con il 26% di share. La puntata più vista è quella del 13 febbraio 2025 e conta ben 5 milioni di telespettatori di media e il 29.3% di share. Aprile è stato il miglior mese con una media del 27.2% di share. In questa edizione, scrive Lapresse, il programma ha raggiunto picchi record di 5,8 milioni di telespettatori e del 31.5% di share.

Ascolti tv, la replica di Don Matteo supera anche Bonolis

Durante le puntate la ghigliottina è diventato un vero e proprio fenomeno citato da molti protagonisti del mondo dello spettacolo, a cominciare da Roberto Benigni che ne ha scritta e ideata una durante una puntata, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Donatella Rettore. Netto il successo di ascolti anche se messo a confronto di un forte competitor come ‘Caduta Libera’ su Canale 5. Nella puntata di ieri, per esempio, sono stati registrati oltre 3,7 milioni di media spettatori con il 28.5% di share per ‘L’Eredità’ contro i 2 milioni e 16.9% di share di ‘Caduta Libera’.