Chiara Ferragni presto in tv? Quella voce insistente sulla prima serata...

Colpaccio di Milly Carlucci. Secondo il settimanale Novella2000, Chiara Ferragni potrebbe sbarcare in prima serata, su Rai1, a Ballando con le stelle. Il settimanale di gossip svela la prima coppia di concorrenti: Ferragni - Pasquale La Rocca. E intanto, sullo sfondo, resta il successo di "Sognando Ballando con le stelle", il format di Milly Carlucci che celebra il successo del famoso programma.

Intanto, secondo rumors, Ferragni è tornata a Milano. La sua estate sarà all'insegna del lavoro e della famiglia, dicono rumors. E' finita la sua storia con Giovanni Tronchetti Provera. Di recente, in un'intervista rilasciata a Cosmopolitan Turchia, riportata anche da Today, ha detto: "Come donna, per la prima volta da tanto tempo mi sento così equilibrata. Voglio preservare questa sensazione. Perché, indipendentemente da come appaia dall'esterno, niente può sostituire la sensazione di solidità interiore. Essere Chiara Ferragni ha sempre un significato, ma ora è un'altra cosa".

"L'anno scorso è stato molto difficile per me - ha spiegato -. Ci sono stati momenti in cui mi sentivo persa e non sapevo cosa fare. In quei momenti mi rivolgevo sempre alle persone più vicine a me: la mia famiglia, i miei veri amici che mi conoscono da anni. Grazie al loro supporto, ho ricominciato ad ascoltare la mia voce interiore".