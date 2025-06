Stefano De Martino, un video conferma tutto: "Nuovo amore", chi spunta sul cellulare

Alice Antico 02 giugno 2025 a

Che tra Stefano De Martino e Angela Nasti ci fosse qualcosa di più che una semplice amicizia lo avevano sospettato in tanti. Ma ora un nuovo video sta facendo impazzire il web, alimentando le voci di un legame sempre più stretto tra il conduttore di "Affari Tuoi" e l’ex tronista di "Uomini e Donne". Nelle immagini – diventate virali in poche ore – si vede Stefano in videochiamata proprio con Angela. Una scena che parla più di mille smentite, soprattutto dopo che i due erano già stati pizzicati più volte insieme, tra pranzi a Napoli e persino in auto, seduti fianco a fianco. All’epoca c’era chi parlava di semplice simpatia o di rapporti lavorativi, ma questa volta i dubbi sembrano essersi assottigliati.

Il dettaglio che fa riflettere? La naturalezza del momento. Niente look da copertina, nessuna regia. Solo una videochiamata tra due persone che, a quanto pare, vogliono rimanere in contatto anche a distanza. Un gesto semplice ma che, per molti, vale come una conferma silenziosa. Né Angela né Stefano hanno mai rilasciato dichiarazioni ufficiali sul loro rapporto. Ma i fan sono in fermento: “Angela potrebbe essere il nuovo capitolo dopo Belen?”, scrivono in tanti sotto i post dedicati. Per ora, l’unica certezza è che la conoscenza tra i due prosegue senza intoppi. Che si tratti solo di un flirt estivo o dell’inizio di qualcosa di più profondo, lo scopriremo presto. Intanto, il cuore di Stefano sembra non essere più così single.