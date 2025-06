Ascolti tv, quanti hanno visto la soap turca La notte nel cuore. Bene Sarabanda Celebrity

Marco Zonetti 02 giugno 2025 a

Gli ascolti televisivi della prima domenica di giugno hanno visto su Rai1, in prima serata, la replica della terza stagione di Màkari, con Claudio Gioè, segnare il 12.4% di share pari a una media di 1.740.000 spettatori. Su Canale5 la nuova soap turca La notte nel cuore, con Ece Uslu, Burak Sergen, Esra Dermancıoğlu, Aras Aydin, Bülent Polat ha prevalso con il 15.7% di share pari a 2.037.000 spettatori, vincendo la serata.

Su Rai2 Audiscion con Elisabetta Gregoraci affiancata da Gigi e Ross ha ottenuto il 3.0% pari a 451.000 teste.

Su Rai3, Report condotto da Sigfrido Ranucci ha conquistato una media di 1.095.000 persone all'ascolto pari al 7.3% di share, mentre su Rete4, Zona bianca con Giuseppe Brindisi ha raccolto il 6.7% di share con un'audience di 785.000 telespettatori.

La finale di Champions League sbanca l'Auditel. Tutti i risultati

Su Italia1 il quiz Sarabanda Celebrity condotto da Enrico Papi ha divertito l'8.1% della platea pari a una media di 1.055.000 persone all'ascolto, confermando il buon dato dell'esordio di sette giorni fa.

Su La7 In altre parole... Domenica con Massimo Gramellini - con un confronto fra il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il segretario della CGIL Maurizio Landini - ha siglato una media di 780.000 teste pari al 5.3% di share. Su Tv8, Radio Zeta Future Hits Live 2025 - Il Concerto ha calamitato 317.000 persone all'ascolto pari al 2.3% di share. Sul Nove Little Big Italy con Francesco Panella ha intrattenuto 377.000 spettatori pari al 2.5% di share.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino raggiunge una media di 4.568.000 spettatori pari al 30.1% mentre, su Canale5, Paperissima Sprint ne diverte 1.828.000 pari al 12%. Per quanto riguarda i talk di approfondimento, su Rete4 4 di Sera Weekend condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra ha conquistato il 4.6% con 651.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 4.3% con 659.000 nella seconda. Da segnalare, nel tardo pomeriggio, il Concerto per la Festa della Repubblica 2025 che ha conquistato una media di 734.000 persone all'ascolto pari all'8% di share.