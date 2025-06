Ferragni a Ballando? "Partecipazione certa": da chi arriva l'indiscrezione-bomba

02 giugno 2025 a

a

a

Chiara Ferragni alla corte di Milly Carlucci? È questo l'interrogativo che rimbalza in rete da quando il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ha lanciato l'indiscrezione-bomba. A pochi giorni dalla finale di "Sognando Ballando con le stelle", il format pensato per i vent'anni della trasmissione e la selezione di un nuovo maestro professionista, il giornalista ha sganciato la bomba e ha ammesso che l'influencer potrebbe effettivamente entrare a far parte del cast della prossima edizione del programma. "Mi danno per certa la partecipazione di Chiara Ferragni a Ballando con le stelle della prossima edizione", ha detto il direttore della rivista nel corso della puntata di oggi de La vita in diretta.

Sbanca la nuova soap turca. Bene Sarabanda Celebrity

Non solo. Alessi ha pubblicato sui social uno scatto che lo ritrae in compagnia di uno dei protagonisti più amati dello show, nonché vincitore delle edizioni 2023 e 2022, Pasquale La Rocca. Il ballerino napoletano, apprezzatissimo dal pubblico e dalla giuria, si è detto prontissimo a scendere in pista, nonostante l'infezione alle vie respiratorie che lo ha costretto nelle scorse settimane a uno stop forzato. "E se fossi proprio tu a insegnarle a ballare? Pare che sia un manico di scopa, però si può solo migliorare", l'ha punto il direttore di Novella 2000. La Rocca non è certo tirato indietro e, anzi, ha risposto con ironia: "Non si sa ancora chi ci sarà, ma Chiara Ferragni è sempre stata il grande mito e la grande crush".