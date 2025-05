Vasco Rossi, via al tour sold out. E celebra quella "vita spericolata sempre fraintesa"

"Quest'anno voglio celebrare la vita: anche perché penso che sia proprio l'anno giusto per farlo. In questo periodo così buio, oscuro, il mio è un concerto di luce. Come sempre, voglio portare gioia a questo mondo che è pieno di problemi". Si è aperto così il concerto di Vasco Rossi, allo stadio Olimpico di Torino, che darà ufficialmente il via al tour "Vasco Live Duemilaventicinque" il nuovo show negli stadi

lungo tutto lo Stivale, con 12 concerti in 6 città (diventate 14 con le due anteprime di Bibione il 26 e il 27 maggio scorsi), sold out da oltre un anno. "Questa sera celebriamo la vita, la vita vissuta, ostinata, complicata e fiera, orgogliosa in una parola: una vita spericolata - dice il rocker di Zocca -. Da " Vita Spericolata del 1983 ad oggi è solo una vita spericolata. Ci ho messo 40 anni per dire 'siamo una vita spericolata', perché noi siamo la vita. Questa è la cosa di cui dobbiamo renderci contro". La vita, osserva Vasco, è spericolata perché "è spericolato quello che si fa quando si cerca qualcosa. Ogni ricerca è sempre spericolata: quando cerchi di arrivare di fare o di essere sei spericolato". Questa canzone, ricorda, "è stata fraintesa di brutto, da sempre, come anche il mio personaggio. Mi hanno detto addirittura che sono un venduto. Vasco invece è sempre la stessa cosa: io sono un provocatore, amo provocare le coscienze. Sono un artista che provoca con la stessa arte". (Carmen Guadalaxara)