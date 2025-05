Uomini e Donne, Gianmarco non trattiene le lacrime: "Sei stato vero". La lettera di De Filippi

Alice Antico 31 maggio 2025 a

a

a

"Tu sei stato vero, onesto. E noi ti ringraziamo per questo." Con queste parole, Maria De Filippi ha sorpreso tutti. Ieri in prima serata, durante l’ultima puntata del trono classico, é andata in onda la scelta di Gianmarco. Tuttavia, poco prima del momento tanto atteso, la conduttrice ha dedicato al tronista, in via del tutto esclusiva, delle parole cariche di affetto e gratitudine. Una carezza inaspettata, che ha commosso studio e telespettatori.

De Filippi batte Carlucci. Il caso Garlasco mette le ali a Quarto Grado

"Hai portato entusiasmo, voglia di esserci, e hai trasformato le tue insicurezze in forza. Sei entrato in punta di piedi, ma ci hai lasciato qualcosa di importante", ha letto Maria. La sua voce di Maria ferma ha fatto da colonna sonora ad una serata già di per sè ricca di emozione. Gianmarco, visibilmente colpito, non ha trattenuto le lacrime: "Non ho mai creduto davvero in me stesso. Qui, per la prima volta, mi sono sentito ascoltato. Avete tirato fuori una parte di me che tenevo nascosta. E ora sono fiero di quello che sono".

La domanda sul fidanzato che spiazza Clara e lo sguardo di Fedez che accende il gossip

Ha poi confidato di aver sofferto di ansia sociale e di aver vissuto quest'esperienza come un riscatto. La scelta è arrivata subito dopo: Cristina. Un bacio, i petali rossi, e un sorriso che sembrava sciogliere ogni dubbio. "Voglio conoscerti fuori da qui. Voglio viverci per davvero", ha sussurrato Gianmarco alla sua corteggiatrice. Una scelta inedita, mai vista prima, quella di Gianmarco: in fondo, non è stata solo una scelta d’amore, ma più un momento di rinascita per lui.