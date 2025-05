Belve, Floriana: "Mio figlio si vergogna di me. Perché lo portai dall'esorcista"

20 maggio 2025 a

a

a

Le "Belve" sono pronte a uscire dalla gabbia e Francesca Fagnani ha già affilato gli artigli. Stasera, su Rai 2, andrà in onda una nuova puntata del programma che fa il boom di ascolti e a sedersi sullo scomodo sgabello sarà, tra gli altri, Floriana Secondi. Mentre sale l'attesa da intervista, in rete già circolano le prime indiscrezioni. La vincitrice della terza edizione del "Grande Fratello" è un fiume in piena, alternando grandi risate e racconti surreali, a risposte appassionate e sorprendenti alle domande, anche intime, poste dalla conduttrice.

Sanremo, la Rai è l'unica candidata. Nessuna proposta da Mediaset e Discovery

Non manca certo l'ironia. "Mi dica i Sette Colli. Lei è romanissima, li sa", dice Fagnani divertita. "Allora, mi devo concentrare. Colle Oppio, dove avevo un locale". La conduttrice, con un sorriso, le fa notare l'errore e Floriana controbatte: "Voglio dire quello che dico io". "Ma i Sette Colli quelli sono!", insiste la padrona di casa. E Floriana va avanti: "Poi c'è quel punto di Roma, dove da un occhiello si vede il golfo". "Sì, il golfo!", interviene ancora Fagnani. "Il giardino degli aranci…Lo sapevo che mi avresti fatto domande di cultura, ho paura", mette Floriana che prosegue: "Andiamo ora con la matematica, quello è un tasto dolente".

"La mia Pennicanza tra ironia e caos creativo": Fiorello torna a Radio2

"Anche questo non è allegro come tasto", chiosa divertita Fagnani. Ancora sorrisi quando Floriana parla di suo figlio Domiziano. Fagnani chiede: "Una volta ha detto che suo figlio avrebbe meritato una mamma migliore, perché?". "Lui tante volte si vergogna di me, siamo diversissimi, siamo opposti", rivela Floriana, che aggiunge: "È troppo serio, è nato vecchio!". E racconta anche di averlo portato da un prete esorcista perché faceva troppe domande: "Pensava fosse posseduto?", chiede Fagnani. "Sì. A tre anni mi disse: l'erba sono i capelli del mondo. Avevo paura", spiega Floriana. "Dall'esorcista perché faceva le domande mi pare un po' troppo", scherza Fagnani.