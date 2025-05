Premio Alberto Sordi Family Award 2025: parata di star tra giornalisti, attori e politici

Marco Zonetti 10 maggio 2025 a

a

a

«Un americano a Roma». Alberto Sordi avrebbe commentato così l'elezione di Papa Leone XIV annunciata giovedì scorso, per una peculiare coincidenza, durante la consegna dell'Alberto Sordi Family Award 2025, prestigioso riconoscimento ideato nel 2017 dal valente giornalista e conduttore Rai Igor Righetti, cugino del grande attore romano. Come ogni anno, il premio è stato assegnato ad artisti italiani e internazionali e a personaggi del mondo dello spettacolo, dell’informazione, della cultura e dell'imprenditoria distintisi per il talento e per il contributo a far crescere, culturalmente e nello spirito critico, la società nel suo complesso.

Costellato da una parata di star e organizzato alla Casa del Cinema di Roma dalla società di comunicazione, social media marketing e grandi eventi «Loro», il partecipatissimo evento è stato introdotto dai saluti istituzionali e da un ricordo di Alberto Sordi da parte dell'on. Fabrizio Santori, vice presidente della Commissione Roma Capitale, e dall’on. Federico Mollicone, presidente della VII Commissione Cultura.

Il direttore del Tempo Tommaso Cerno è stato insignito del riconoscimento «per la sua carriera coraggiosa, segnata da un giornalismo libero, incisivo e mai omologato». Premiati assieme a Cerno anche l’Ad Rai Giampaolo Rossi (Comunicazione); il vicedirettore Approfondimenti Rai Giovanni Alibrandi (Informazione televisiva); la direttrice dell’Offerta Estero Rai - Rai Italia Mariarita Grieco; il direttore dell'Adnkronos Davide Maria Desario (Informazione - agenzie di stampa); l’inviato storico del programma “Striscia la Notizia” Jimmy Ghione (Inchieste televisive); Fioretta Mari (Cinema); Maurizio Mattioli (Cinema); il presidente e Ad di Piquadro Marco Palmieri (Eccellenze d’Italia); il presidente e fondatore di NaturaSì Fabio Brescacin; Maurizio Battista (Comicità); il direttore del settimanale «Vero» Nicola Santini (Informazione - periodici); l’influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio (Social network); last but not least, l’Ad di BFC Media Forbes Nicola Formichella (Multimedialità).