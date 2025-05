X Factor, riconfermati tre giudici. Uno è in bilico: ecco chi è

09 maggio 2025 a

Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia torneranno da giurati nella prossima stagione di 'X Factor'. Dopo la conferma ufficiale alla conduzione di Giorgia e con Manuel Agnelli ancora in forse, poco convinto di voler ripetere ancora l'esperienza dietro alla scrivania dei coach-giurati, è partita - a quanto rivela l'Adnkronos - la ricerca da parte di Sky del quarto eventuale giurato nel caso la trattativa in corso con Agnelli non andasse a buon fine. I provini per cercare il nuovo giudice sarebbero già in corso da giorni ma i nomi rimangono top secret anche per non esporre inutilmente chi non dovesse essere scelto.