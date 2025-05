È sempre Cartabianca, salta la puntata. Berlinguer conferma: "Non sto bene"

06 maggio 2025 a

a

a

Bianca Berlinguer avrebbe lanciato sul tavolo del dibattito i temi del Conclave e della guerra in Ucraina, ma non sta bene e la puntata di È sempre Cartabianca, programmata per stasera, salta. La conferma è arrivata dopo che, nelle scorse ore, qualcuno lo aveva ipotizzato. "Il programma salta perché non sto bene, ma non è nulla di grave", ha detto la giornalista e conduttrice della trasmissione di Rete 4 all'Adnkronos. Al posto della trasmissione, che solitamente tiene incollati alla tv tantissimi spettatori, andrà in onda un film. Nessun siparietto con il saggista Mauro Corona e nessuno scontro acceso sugli argomenti di attualità, quindi. Per nuovi scambi di opinioni nel salotto di Berlinguer bisognerà attendere la prossima settimana, quando il nuovo Papa sarà già eletto.