Isola dei Famosi, tra i naufraghi Mario Adinolfi. Spunta l'ipotesi Dino Giarrusso

Due nomi noti tra politica e giornalismo potrebbero sbarcare sull'Isola dei Famosi. Parliamo di Mario Adinolfi e Dino Giarrusso. L'esponente del Popolo della famiglia ed ex parlamentare del Pd, e l'ex inviato de Le Iene ed ex europarlamentare sono nella lista dei naufraghi che potrebbero partecipare all'edizione de L'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 in programma dal 7 maggio condotto da Veronica Gentili. La notizia è apparsa sul sito Davide Maggio e, secondo quanto riporta LaPresse, per quanto riguarda Adinolfi è stata confermata da fonti Mediaset.

Il reality show torna su Canale 5 a partire dal 7 maggio con Veronica Gentili per la prima volta alla conduzione. Intanto, il nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato i primi 12 concorrenti in partenza: Chiara Balistreri; Loredana Cannata; Angelo Famao; Antonella Mosetti; Cristina Plevani; Teresanna Pugliese; Omar Fantini; Mirko Frezza; Camila Giorgi; Patrizia Rossetti; Nunzio Stancampiano e Paolo Vallesi.