Ascolti tv, Vanessa Incontrada regina della serata. Graffio de Le Iene

Il martedì sera televisivo vede in prime time su Rai1 la serie Fuochi d'artificio, tratta dal romanzo di Andrea Bouchard, con Anna Losano, Carla Signoris e Bebo Storti, conquistare il 9.1% di share pari a una media di 1.590.000 spettatori, in netto calo rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 la serie Tutto quello che ho, interpretata da Vanessa Incontrada e Marco Bonini, segna una media di 2.479.000 persone pari al 16.8% di share, in cospicua crescita rispetto alla scorsa settimana e programma più visto in prima serata.

Su Rai2, il film 18 regali con Vittoria Puccini ha attirato una media di 713.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Rai3 il film Mission di Roland Joffé, con Robert De Niro e Jeremy Irons, ha siglato una media di 520.000 individui all'ascolto pari al 3.0% di share.

Quanto al'approfondimento: su Rete4, È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer si è aggiudicato il 5.7% pari a una media di 782.000 spettatori; su Italia1 Le Iene Show condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, con l'ultima intervista di Giovanni Scifoni a Papa Francesco, ha calamitato una media di 1.793.000 teste pari al 13.6% di share, secondo programma più visto in prima serata; su La7, diMartedì condotto da Giovanni Floris ha trattenuto davanti al piccolo schermo una media di 1.598.000 spettatori pari al 9.8% di share, salendo al terzo posto sul podio dei più visti in prime time.

Su Tv8 i vari episodi di Dinner Club condotto da Carlo Cracco con Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea hanno segnato complessivamente il 2.1% con una media di 286.000 individui all'ascolto. Sul Nove il film Il discorso del re con Colin Firth, Geoofrey Rush e Helena Bonham Carter ha avvinto 241.000 spettatori pari all'1.4% di share.

In access prime time, su Canale5, Striscia la notizia con Michelle Hunziker e Gerry Scotti segna il 18.0% con 3.649.000 e, su Rai3, Un posto al sole ha attirato una media di 1.622.000 irriducibili pari al 7.8% di share.

Per l'approfondimento: su Rai1, lo Speciale Porta a Porta di Bruno Vespa ha coinvolto il 15.8% della platea con una media di 3.207.000 spettatori; su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti segna il 3.0% pari a una media di 625.000 spettatori; su Rai3 Il cavallo e la torre condotto da Marco Damilano ha siglato il 6.8% di share con 1.324.000 individui all'ascolto; Paolo Del Debbio alla guida di 4 di sera su Rete4 ha raggiunto il 3.9% con 760.000 nella prima parte e il 3.6% pari a 736.000 nella seconda; e infine, su La7, Otto e mezzo con Lilli Gruber conquista il 9.1% pari a 1.836.000 individui all'ascolto.