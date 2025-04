Ascolti tv: Alberto Angela vince, giù Ilary Blasi con The Couple. Bene Porro

Marco Zonetti 15 aprile 2025 a

Gli ascolti del lunedì sera televisivo hanno visto in prime time su Rai1 Ulisse - Il piacere della scoperta con Alberto Angela conquistare, con una puntata dedicata alle note di Londra, il 19.1% di share pari a una media di 3.040.000 spettatori, in netta crescita rispetto a sette giorni fa e vincendo la serata. Su Canale5 il programma The Couple - Una vittoria per due, condotto da Ilary Blasi affiancata dagli opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini, si è invece fermato a una media di 1.557.000 individui all'ascolto pari a uno share del 13.0%, in netto calo rispetto alla settimana scorsa.

Quanto agli altri programmi, su Rai2 Obbligo o verità con Alessia Marcuzzi ha segnato una media di 722.000 telespettatori con uno share del 4.8% (presentazione: 4.0% - 819.000). Per l'approfondimento, su Rai3, Massimo Giletti con Lo stato delle cose ha siglato il 4.9% pari a 758.000 teste (presentazione: 3.7% - 752.000). Su Rete4 Nicola Porro con Quarta Repubblica ha invece segnato il 5.1% con una media di 698.000 individui all'ascolto.

Su Italia1 il film Spider-Man 2 con Tobey Maguire ha siglato un netto di 1.072.000 telespettatori con uno share del 6.7%. Su La7 il programma La torre di Babele condotto da Corrado Augias ha ottenuto una media di 852.000 spettatori, pari a uno share del 4.6%. Su Tv8 la Gialappa's con il GialappaShow condotto dal Mago Forest - affiancato ieri sera da Francesca Fialdini - ha divertito una media di 559.000 individui all'ascolto con uno share del 5.1%. Sul Nove Little Big Italy con Francesco Panella ha intrattenuto 475.000 teste pari a uno share del 2.6%.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi condotto da Stefano De Martino conquista una media di 5.842.000 spettatori pari al 28.4%. Su Canale5 Striscia la notizia con Michelle Hunziker e Gerry Scotti raccoglie 2.762.000 spettatori pari al 13.4% (Striscia tra poco: 12.7% - 2.521.000). Su Rai3, Un posto al sole coinvolge 1.505.000 irriducibili pari al 7.2% di share. Quanto all'approfondimento, su Rai1 Cinque minuti con Bruno Vespa segna 4.650.000 spettatori (23.7%); su Rai2 Tg2 Post, con il debutto di Monica Giandotti alla conduzione, sigla 531.000 spettatori con il 2.6%; su Rai3 Il cavallo e la torre con Marco Damilano è seguito da 1.172.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 4 di sera con Paolo Del Debbio ottiene 1.001.000 spettatori pari al 5.0% nella prima parte e 988.000 spettatori pari al 4.7% nella seconda. Su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber si aggiudica una media di 1.937.000 spettatori (9.4%).

In seconda serata, su Rai1, la nuova stagione di Storie di sera condotto da Eleonora Daniele sigla un ottimo 11.8% nella prima parte pari a 1.020.000 spettatori e il 7.8% con 416.000 nella seconda a tarda notte dopo il Tg1, mentre su Rai3, Tg3 Linea Notte con Ilaria Capitani segna il 6.0% di share pari a 370.000 teste.