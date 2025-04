Ascolti tv, De Martino chiude col primato e disintegra Can Yaman. Chi vince la sfida dei talk show

Marco Zonetti 09 aprile 2025 a

a

a

Il martedì sera televisivo vede in prime time su Rai1 la serie Morgane - Detective geniale con Audrey Fleurot conquistare l'11.4% di share pari a una media di 2.004.000 spettatori. Su Canale5 il debutto della miniserie Il Turco con Can Yaman si ferma a una media di 1.835.000 persone pari al 10.9% di share. Su Rai2, il finale stagionale del comedy show Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino ha divertito una media di 2.725.000 spettatori pari al 17.6% di share (presentazione: 2.792.000 - 12.9%), chiudendo in bellezza e stravincendo di nuovo la serata.

Su Rai3 il nuovo ciclo di Un giorno in pretura di Roberta Petruzzelli, con la prima puntata incentrata sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli alias «Diabolik», ha attirato una media di 488.000 teste pari al 2.6% di share (presentazione: 521.000 - 2.4%). Su Rete4, È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer si è aggiudicato il 4.9% pari a 722.000 spettatori. Su Italia1 Le Iene Show con Veronica Gentili e Max Angioni ha calamitato una media di 1.207.000 individui all'ascolto pari all'8.4% di share (presentazione: 859.000 - 3.9%), seguito da Le Iene - Cosa vi siete persi al 12.8% pari 583.000 teste. Su La7, diMartedì condotto da Giovanni Floris ha trattenuto una media di 1.568.000 spettatori pari al 9.3% di share (diMartedì Più: 473.000 - 7.5%).

Su Tv8 Dinner Club condotto da Carlo Cracco con Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea ha segnato l'1.6% con una media di 330.000 individui all'ascolto, l'1.6% pari a 281.000, e l'1.2% di share con 137.000. Sul Nove il film Pelham 1 2 3 - Ostaggi in metropolitana, con Denzel Washington, ha avvinto 225.000 spettatori pari all'1.2% di share.

In access prime time, su Rai1, il game show Affari tuoi con Stefano De Martino ha coinvolto il 26.9% della platea con 5.906.000 affezionati mentre, su Canale5, Striscia la notizia in versione ridotta con Michelle Hunziker e Gerry Scotti segna il 13.6% con 2.975.000 (Striscia tra poco: 14.1% - 2.896.000). Su Rai3, Un posto al sole ha attirato una media di 1.530.000 irriducibili pari al 7.0% di share.

Per l'approfondimento: su Rai1, Bruno Vespa al timone di Cinque minuti ha totalizzato il 23.8% pari a 4.828.000 teste; Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 ha siglato il 6.2% con 1.270.000; Paolo Del Debbio alla guida di 4 di sera su Rete4 ha raggiunto il 4.4% con 900.000 nella prima parte e il 3.9% pari a 857.000 nella seconda. Tg2 Post con Luciano Ghelfi su Rai2 sigla il 2.8% pari a una media di 624.000 spettatori. Su La7, Otto e mezzo con Lilli Gruber svetta all'8.5% pari a 1.846.000 spettatori.