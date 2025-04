Antonello Fassari, addio all'attore romano. Da Avanzi ai Cesaroni fino al cinema drammatico

05 aprile 2025 a

Addio ad Antonello Fassari, l’attore morto all’età di 72 anni. La notizia, inizialmente diffusa dal sito Cinemotore, trova conferma sulla pagina Facebook dell’attore in cui amici e colleghi stanno postando il loro cordoglio. Fassari è noto al grande pubblico non solo per il ruolo dell’oste Cesare Cesaroni nell’amata fiction "I Cesaroni" con Claudio Amendola. Nel corso della sua lunga carriera, tra cinema, tv e teatro, ha regalato momenti cult nel programma tv "Avanzi" di Serena Dandini interpretando il compagno Antonio, con eschimo e borsa di Tolfa. Ma anche Antonello Bufalotti, detto "Puccio" nella serie "’I ragazzi della 3ª C".

Romano, si era diplomato all'Accademia d'arte drammatica "Silvio d'Amico" nel 1975 e in seguito aveva frequentato un seminario diretto da Luca Ronconi. Dal teatro era passato alla tv e alla commedia che gli avevano dato grande fama. Tra i ruoli drammatici negli ultimi anni spiccano le partecipazioni in Romanzo criminale di Michele Placido e in Suburra di Stefano Sollima.