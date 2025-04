Grande Fratello, finale clamoroso: Jessica Morlacchi vince al televoto, "heleners" scatenati

01 aprile 2025 a

Jessica Morlacchi è la vincitrice dell’edizione 2025 del Grande Fratello, e non mancano le polemiche e le proteste dei fandi Helena Prestes nel reality show in onda su Canale 5, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Dopo 197 giorni di permanenza all’interno della Casa, segnati da un susseguirsi di emozioni e colpi di scena, l’ex leader dei Gazosa (con cui ha vinto il 51º Festival di Sanremo nella sezione Giovani con il brano Stai con me) ha prevalso in finale sulla modella brasiliana Helena Prestes. Chiara Cainelli ha perso al televoto ma ha conquistato il terzo posto. Il pubblico ha premiato il percorso di Jessica, fatto di alti e bassi, di confronti accesi e di legami . Jessica si era infatti ritirata dalla gara nel corso della ventunesima puntata, per poi essere ripescata alla venticinquesima puntata non senza polemiche. La cantante, una volta rientrata in corsa, ha cercato di aprirsi il più possibile con gli spettatori da casa e questo atteggiamento l’ha portata fino alla vittoria finale.

I numeri del televoto alla fine dicono 52,13% per Morlacchi e 47,87% prer Prestes. Zeudi è addirittura stata eliminata al primo televoto flash contro Helena. Jessica ha sconfitto Chiara Cainelli con ben l’81,18%. E sui social il fandom degli heleners si sfoga per una vittoria sfumata e che i suoi fan pensavano meritata.