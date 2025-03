Sangiovanni torna dal vivo: quando il concerto segreto a Roma

31 marzo 2025 a

Sangiovanni torna. Lo farà mercoledì 2 aprile nel "cuore" di Roma. Sarà un «piccolo show per cantare insieme e divertirci. Non vedo l’ora di vedervi», dice il cantautore in una storia su Instagram. L’ingresso è gratuito, previa prenotazione del biglietto, fino ad esaurimento posti. Location ancora "top secret": gli utenti registrati all’evento riceveranno le indicazioni precise rispetto a luogo e orario la mattina del giorno del concerto.

"Ho fatto fatica a dedicarmi alla musica": Sangiovanni torna sui social

L’annuncio arriva a pochi giorni dal suo ritorno sui social: «Sto molto meglio, sono tornato in studio a scrivere e a cantare», ha detto in un video su Instagram, il primo pubblicato dopo una lunga pausa, per comunicare ai fan di sentirsi pronto a tornare sulle scene. Ai partecipanti all’evento - che inizierà alle 17 (apertura porte alle 16:30) - è stato chiesto di firmare una liberatoria poiché durante lo show saranno effettuate riprese video e fotografiche utilizzate «per scopi promozionali, di comunicazione e di archivio, sui social, su YouTube e in programmi televisivi.