Sangiovanni, il post che allarma i fan: "Non sto bene, mi fermo"

Non solo momento difficile, probabilmente il segnale di un disagio profondo. Si ferma Sangiovanni, il cantante in gara anche al Festival di Sanremo appena concluso in cui è arrivato penultimo con il brano "Finiscimi". Il giovane artista annuncia in una storia su Instagram di aver rimandato l’uscita del suo album "Privacy" e il concerto previsto al forum di Assago il 5 ottobre perché sta vivendo un momento difficile. "Grazie al festival ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è. A scanso di equivoci non faccio questo discorso ora per via di un posto in classifica, anche il Sanremo precedente l’ho vissuto con lo stesso disagio, ma non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo", le parole di Sangiovanni.

Il cantante ex star di Amici continua: "Ho ricevuto tantissimo sostegno che non mi aspettavo e tantissima comprensione che per me in questo momento rappresentano la cosa più importante, anche perché mi sembra di sentire che quello che vivo io tocca tante persone e mi fa sentire meno solo. Davvero grazie. Voglio precisare - scrive nel post - che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto, ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti. Non ve lo meritate voi, e non se lo merita il mio team. Voglio stare bene per condurre al meglio la musica vista come lavoro. Continuerò a scrivere e a stare in studio perché fa parte del mio benessere e nel mentre inizierò a dedicare il tempo a me stesso per migliorare questa condizione. So che mi aiuterà e che tornerò presto, anche più forte di prima. Vi voglio bene".

In conferenza stampa, giorni fa, Sangiovanni aveva detto:. "Mi sento fragile, debole, e non c’è nulla di male a esserlo. La canzone che porto in gara rispecchia anche questo". Una canzone che secondo molti osservatori raccontava la fine della lunga storia con Giulia Stabile, ballerina conosciuta nella scuola di Amici di Maria De Filippi.Lei arrivò prima in quell'edizione, lui secondo. Tantissimi i messaggi di sostegno, vicinanza e incoraggiamento da parte dei fan al suo post.