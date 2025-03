Un deserto autobiografico, l'installazione Made in Italy di Francesca Leone

Gianfranco Ferroni 29 marzo 2025 a

Francesca Leone, prima di partire per il Giappone dove esporrà nel Padiglione Italiano dell’Expo 2025 di Osaka, presenta nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea l’installazione «Zzz...desert». È la ricostruzione immaginifica di un deserto autobiografico, tratto da sogni e ricordi, evocando i paesaggi aridi degli indimenticabili film di Sergio Leone, padre dell’artista. Vengono in mente le montagne dei Filabres e Alhamilla, a Tabernas, in quella Spagna che ha fornito tanti set naturali alle produzioni cinematografiche italiane, e in particolare per il western, con Clint Eastwood, in una piccola Hollywood a pochi chilometri da Almeria. Così le sculture metalliche rappresentano rocce del deserto e rose sgargianti, con il contributo della musica di Marco Turriziani, combinando il ronzio delle api con il sussurro del vento e rimbombi metallici.

Tra lamiere cercate con insistenza nei cantieri dismessi e nei luoghi abbandonati, che testimoniano l’azione implacabile del tempo che con il suo trascorrere imperterrito, ha eroso, arrugginito e ossidato la superficie delle sculture, assurge a coautore delle opere che l’artista modella e dipinge con cura.

L’esposizione è realizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che per l’occasione ha concesso in prestito una delle rose che compongono l’installazione. Le altre due, donate da Francesca Leone all’istituzione museale statale, entreranno a far parte della collezione permanente e saranno poi esposte nel Giardino Aldrovandi. Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo, sottolinea che “dopo avere ospitato il lavoro di Francesca Leone alle Gallerie d’Italia, rinnoviamo il dialogo con l’artista al fianco di uno dei più importanti musei nazionali di arte moderna e contemporanea. La responsabilità che avvertiamo per le nostre collezioni insieme alla volontà di accompagnare realtà vive come la Gnamc di Roma, assicurano il convinto sostegno della banca alla valorizzazione del patrimonio culturale e della creatività artistica del Paese».