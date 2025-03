Ascolti tv, tutti pazzi per "Chi l'ha visto" e Sciarelli ma vince "Io capitano"

Marco Zonetti 27 marzo 2025 a

a

a

Il mercoledì sera televisivo vede in prime time su Rai1 il film in prima visione Tv Io capitano di Matteo Garrone, con Seydou Sarr, conquistare il 17.1% con 2.911.000 telespettatori vincendo la sfida degli ascolti. Su Canale5 Lo Show dei Record con Gerry Scotti totalizza invece il 12.2% di share pari a una media di 1.679.000 spettatori. Su Rai2, la quinta stagione della serie Mare Fuori con Carmine Recano e Lucrezia Guidone debutta sulla Seconda Rete con una media di 1.012.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Rai3, Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli ha totalizzato l'11.3% di share pari a una media di 1.829.000 telespettatori, secondo programma più seguito in valori assoluti (presentazione: 5.8% - 1.184.000).

La Rai brinda a "Champagne". Porro batte Giletti

Su Italia1 il film Jack Ryan - L'iniziazione di Kenneth Branagh, con Chris Pine e Keira Knightley, ha intrattenuto una media di 971.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Rete4 il talk show Fuori dal coro condotto da Mario Giordano ha totalizzato invece una media di 835.000 teste pari al 6.1% di share. Su La7, Una giornata particolare - Il grande romanzo della Bibbia con Aldo Cazzullo ha appassionato il 7.3% della platea pari a una media di 1.281.000 spettatori. Su Tv8 Alessandro Borghese con i suoi 4 Ristoranti raduna davanti al piccolo schermo una media di 429.000 teste pari al 2.9% di share. Sul Nove, Virginia Raffaele con Samusà sigla il 2.4% di share con 404.000 spettatori.

De Martino batte un nuovo record: chi vince la sfida dei talk show

In access prime time, su Rai1, il game show Affari tuoi con Stefano De Martino ha coinvolto il 28.5% della platea con 5.932.000 affezionati mentre, su Canale5, Striscia la notizia segna il 13.7% con 2.839.000 (Striscia tra poco: 13.9% - 2.829.000). Su Rai3, Un posto al sole conquista il 7.7% con 1.619.000 irriducibili. Per l'approfondimento: su Rai1, Bruno Vespa al timone di Cinque minuti ha totalizzato il 23.9% pari a 4.804.000 teste; Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 ha siglato il 5.7% con 1.077.000; Paolo Del Debbio con 4 di sera su Rete4 il 5.1% con 1.041.000 nella prima parte e il 4.5% pari a 946.000 nella seconda. Tg2 Post con Luciano Ghelfi su Rai2 ha segnato il 2.6% con 541.000 spettatori. Su La7 Lilli Gruber con Otto e mezzo ha conquistato il 9.2% pari a 1.916.000 persone sintonizzate.