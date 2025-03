“Abbracciami Roma”, Achille Lauro e l'omaggio alla Capitale: il videoclip al Foro Italico

Carmen Guadalaxara 27 marzo 2025 a

Achille Lauro omaggia Roma con un nuovo videoclip. Dopo l’annuncio sul suo canale Instagram - "Roma mia, mio grande amore. Ho scritto una canzone per te Forse una delle mie più belle" - presso il Foro Italico ha registrato il brano. L'evento ha visto un boom di iscrizioni, con oltre 4.000 presenze ma solo 1500 sono stati i fortunati che hanno sventolato bandiere bianco nere con la scritta "Abbracciami Roma". Questo nuovo omaggio a Roma segue il videoclip di 'Incoscienti giovani', girato in bianco e nero, che ricreava l’iconica scena del bagno nella Fontana di Trevi da 'La Dolce Vita'. Per ascoltare il brano dovremmo attendere il 18 aprile uscita del nuovo disco COMUNI MORTALI.