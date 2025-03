Ascolti tv, sfida De Filippi-Conti: ecco chi vince. De Martino sfiora il 31%

Marco Zonetti 23 marzo 2025 a

Il sabato sera televisivo ha visto, in prima serata su Rai1, il debutto di Ne vedremo delle belle condotto da Carlo Conti. Il talent ha per protagonista la sfida tra dieci showgirl in auge tra gli anni Ottanta, Novanta e Duemila, ovvero Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe, valutate dalla giuria formata da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano. Quanto agli ascolti, ieri la prima puntata del programma, con ospiti Noemi e Massimo Checcherini, ha segnato il 17.6% di share pari a una media di 3.006.000 spettatori (Ne rivedremo delle belle: 10.9% - 1.259.000).

Su Canale5, il primo serale di Amici di Maria De Filippi edizione 2024-2025 con i sedici giovanissimi talenti valutati dai giurati Amadeus, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio, e con gli ospiti Gazzelle, Alessandro Siani, Sabrina Ferilli, Gabriele Mainetti ed Enrico Borello, ha conquistato invece il 27.9% pari a una media di 4.019.000 individui all’ascolto, vincendo la serata. Su Rai2, la settima stagione di F.B.I. con Zeeko Zaki, Missy Peregrym e Jeremy Sisto, ha totalizzato il 3.8% e 727.000 spettatori. A seguire, la quarta e ultima stagione dello spin-off F.B.I. International interpretato da Jesse Lee Soffer, Carter Redwood e Christina Wolfe, ha catalizzato l'attenzione di 747.000 individui pari al 4.1%.

Su Rai3, Indovina chi viene a cena con Sabrina Giannini ha informato una media di 908.000 spettatori pari al 5.1% di share (presentazione: 848.000 - 4.4%), quarta trasmissione più vista in prima serata. Su Rete4, il film Don Camillo con Fernandel e Gino Cervi segna il 5.2% di share pari a una media di 875.000 spettatori. Su Italia1, il film di animazione Madagascar ha registrato il 4.1% pari a una media di 752.000 spettatori. Su La7, In altre parole con Massimo Gramellini ha radunato 1.027.000 spettatori pari al 5.6% di share., terzo programma più visto in prime time. Su Tv8, Alessandro Borghese con i suoi 4 Ristoranti ha divertito 428.000 teste pari al 2.4% di share, e sul Nove Accordi & Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e la partecipazione di Marco Travaglio ha conquistato il 2.8% pari a una media di 469.000 spettatori.

In access prime time, Affari tuoi con Stefano De Martino sigla il 30.9% pari a una media di 5.905.000 spettatori, mentre su Canale5 Striscia la notizia con Roberto Lipari e Sergio Friscia diverte una media di 3.017.000 affezionati pari al 15.8% di share (Striscia tra poco: 2.676.000 - 14.4%). Quanto all’approfondimento, su Rai3, Peter Gomez con La confessione raccoglie il 4.8% pari a una media di 903.000 (Finale: 4.2% - 825.000); e su Rete4, Roberto Poletti e Francesca Barra con 4 di sera Weekend siglano il 4.8% pari a una media di 885.000 nella prima parte e il 4.4% pari a 839.000 nella seconda.