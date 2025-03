Samuele Bersani rompe il silenzio: "Ho avuto un tumore ai polmoni"

21 marzo 2025 a

Samuele Bersani rompe il silenzio. In concerto a Milano, al teatro degli Arcimboldi, l'artista rivela al pubblico la causa per cui, qualche mese fa, è stato costretto a fermarsi: "Sono molto riservato e, siccome non ho fatto interviste con nessuno su questo argomento, ho preferito aspettare che arrivassero i concerti per raccontarlo direttamente. Così anche da essere un po' d'aiuto a quelli che o vivono un periodo analogo o hanno paura di farsi un esame di prevenzione", premette di fronte al suo pubblico. "Ho avuto un tumore ai polmoni, primo stadio. Primo stadio vuol dire che ci sono arrivati in tempo, primo stadio vuol dire che per fortuna non ho dovuto fare né chemio né radio", spiega. I fan, in religioso silenzio, ascoltano.

"Mi sono dovuto far togliere un lobo, un pezzettino di polmone, che per il mio mestiere non è che sia proprio il massimo", continua il cantautore, riuscendo perfino a usare un pizzico di ironia. "La lezione che ho imparato, e che voglio trasmettere è che si può fare tutto, ma bisogna andare senza avere la paura di quello che può succedere. Perché poi siamo molto più forti di quello che crediamo. E io sono una testimonianza proprio di riuscita", afferma con sincerità, incitando i presenti a fare prevenzione. "Non solo io, ci sono stati altri prima di me che sono incappati in questa problematica. E mi hanno dato anche la forza. Ecco, perché ci si dà la forza tra di noi quando capitano queste cose", aggiunge.