Stefano De Martino-Emma, quella dedica che riaccende il gossip...Cosa bolle in pentola?

La recente ospitata di Emma Marrone nel programma di Stefano De Martino, “Stasera Tutto è possibile”, ha riportato alla ribalta la coppia che ha fatto sognare il pubblico italiano negli anni passati. L'episodio registrato, che andrà in onda il prossimo 8 aprile, ha visto i due ex fidanzati protagonisti di una serata informale insieme ad altri ospiti, documentata sui social da Adelaide De Martino, sorella di Stefano. Video divertenti e comici dove tutto il team si diverte a preparare e poi mangiare pizza napoletana, in un contesto di grande gioia e convivialità. I video della serata, subito diventati virali sui social, hanno scatenato un'ondata di commenti entusiasti ma soprattutto l’ipotesi di un possibile riavvicinamento tra i due.

Quello che ha ulteriormente alimentato il chiacchiericcio, poi, è stata la scelta di Emma di dedicare a Stefano un brano speciale, "Tu si' na cosa grande" di Domenico Modugno, lo stesso che gli aveva cantato quindici anni fa quando erano una coppia. Il video di quel momento ha inevitabilmente fatto pensare ad un messaggio tra le righe, e ad una volontà da parte della cantante di tornare assieme al ballerino partenopeo. Stefano, dal canto suo, ha risposto con "Annarè" di Gigi D'Alessio, esibendosi in un'interpretazione intensa e sentita.

Tutto, dunque, dai gesti alle canzoni scelte sembrano raccontare una storia di affetto tra i due mai del tutto sopito. Che sia dunque il preludio a una nuova fase del loro rapporto o semplicemente un momento di complicità tra due ex che si stimano e rispettano, solo il tempo potrà dirlo. Quel che conta è che Emma e Stefano hanno dato un bellissimo esempio e hanno riacceso il motore nei cuori dei loro fan più romantici.