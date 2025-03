Bugo, colpo di scena: "Spenta la cellula creativa". L'annuncio che lascia di sasso i fan

19 marzo 2025 a

Colpo di scena. Cristian Bugatti, meglio conosciuto come Bugo e noto alle cronache per la lite sul palco del Festival di Sanremo con il collega Morgan, dice addio alla musica da protagonista della stessa. In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, il cantautore ha rivelato di aver pianificato da tempo un lento ma definitivo allontanamento dal palco. Il motivo? La cellula creativa "si è spenta e non si può riaccendere. Si tratta di essere onesti con se stessi e con il pubblico. Preferisco anticipare la morte artistica scegliendo io il momento. Ai miei figli dirò: 'Ero Bugo, è stata una figata'", ha raccontato con sincerità l'artista, manifestando così la necessità di non continuare ad abitare nel vortice del mercato discografico e dei live.

"Quando ho deciso di annunciare il ritiro, l’ho voluto rendere particolare, non volevo una cosa triste ma una festa. Mi sentirei soffocare se continuassi: è un sollievo", ha precisato. Quanto alla causa di questo drastico cambio di rotta, di questo arresto forzato, Bugo non ha usato giri di parole: "La principale motivazione è quella artistica. Ho iniziato a rendermene conto nel 2018: mi mancava qualcosa quando componevo. Io che sembravo un artista diverso ad ogni disco, sentivo di ripetermi. La monotonia è stato il segnale. Mi sembrava di scrivere canzonette", ha confessato. Da lì è partita la progettazione: prima due partecipazioni a Sanremo, poi l'ultimo disco e quindi l'ultimo concerto (che si terrà all’Alcatraz di Milano il 1 aprile).

Non sarà certo un addio alla musica in toto, che nella vita privata del cantautore continuerà a occupare una posizione di rilievo: "Da ascoltatore continuerò a divorarla. Ascolto spesso vinili, anche con i miei figli di 8 e 2 anni, e quando rimetto su gli album blues di 100 anni fa, tipo Robert Johnson, mi rilasso e mi sento in pace con il mondo". Insomma, a smettere di suonare per se stesso e per le persone care non ci pensa nemmeno. "La chitarra ce l’ho davanti a me anche adesso. Non la metto via, ma se sentirò l’ansia di dire qualcosa la terrò per me. Del resto nel 2004 feci un disco intero solo per mia moglie e quelle canzoni le ha sentite solo lei", ha aggiunto.