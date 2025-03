Gene Hackman, le telefonate di Betsy Arakawa riaprono il caso: cambia la data della morte

18 marzo 2025 a

Morte Gene Hackman, cambia la data della morte. Le autorità hanno scoperto nuove informazioni che cambiano la cronologia di quando credono che l’attore premio Oscar Gene Hackman e sua moglie, Betsy Arakawa, siano morti. Inizialmente il medico legale aveva affermato che Arakawa fosse deceduta l’11 febbraio e Hackman una settimana dopo. Arakawa, però, avrebbe effettuato più chiamate a una clinica sanitaria il 12 febbraio. Il dott. Josiah Child, che dirige la Cloudberry Health, ha detto alla Bbc che, sebbene la clinica non avesse mai curato Hackman o Arakawa, lei aveva chiesto un consulto medico.

Gene Hackman aveva problemi cardiaci. A uccidere la moglie l'hantavirus

«Ha chiamato e ha descritto una congestione ma non ha menzionato difficoltà respiratorie, mancanza di respiro o dolore al petto», ha detto. E ha aggiunto: «Arakawa aveva inizialmente fissato un appuntamento per il 12 febbraio ma ha annullato il 10 febbraio, spiegando che aveva bisogno di prendersi cura del marito. Ci sono state un paio di chiamate avanti e indietro solo per fissare quell’appuntamento per il pomeriggio, ma non si è mai presentata - ha spiegato il dott. Child alla Bbc - Il nostro ufficio ha richiamato diverse volte e non ha mai ricevuto risposta». Le ultime attività della donna erano state registrate l’11 febbraio quando aveva scambiato e-mail con un massaggiatore e visitato un supermercato, una farmacia e un negozio di animali, ed era era tornata a casa intorno alle 17:15 di quel giorno. La coppia era stata trovata morta nella loro casa del New Mexico il 26 febbraio.