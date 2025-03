Chiara Ferragni, bordata clamorosa a Pomeriggio 5: "È finita, nessuna compassione"

10 marzo 2025 a

a

a

Chiara Ferragni "è finita". Un giudizio senza mezzi termini quello di Davide Maggio, ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5. La fuga dei follower, i contoni in rosso nelle aziende, ogni iniziativa social che viene accolta da una selva di critiche, prese in giro e insulti. Per l'influencer e imprenditrice il pandoro-gate sembra essere un punto di non ritorno. "Per te è finita un'era, cioè finita l'era dell'influence, dei soldi facili con due video su Instagram, o è finita l'era Ferragni che è un'altra cosa?", chiede la conduttrice del programma Mediaset nella puntata di lunedì 10 marzo.

Chiara Ferragni riappare in una sfilata. “Anche nei momenti difficili…”, la rivelazione

Il giornalista esperto di tv osserva che le vicende che hanno travolto Ferragni cono state "un colpo importante agli influencer e per fortuna mi verrebbe da dire, perché si stava andando un po' oltre. Ma sicuramente è stata la fine della Ferragni", afferma Maggio, "perché mentre precedentemente noi avevamo contezza della sua fine mediatica, i bilanci del 2024 sanciscono la fine economica della Ferragni".

Crolla l'impero Ferragni: ricavi a picco e indebitamento alle stelle

Il giornalista rincara la dose. "Purtroppo, Myrta, io non provo nessun tipo di compassione, se devo dirti la verità, perché per me quello che è stato fatto è imperdonabile, così come imperdonabile che con quelle attività si possa mettere in piedi un impero così importante, cioè una che si faceva le foto per far vedere gli outfit che aveva, il lusso nel quale viveva, era arrivata praticamente ad avere un patrimonio di quel tipo".