Eleonora Giorgi "voleva farlo dalla clinica": il commovente retroscena di Silvia Toffanin

"Ci tenevo a ricordare Eleonora Giorgi": è iniziato così l'intervento di Silvia Toffanin, che nel corso dell'ultima puntata di Verissimo ha dedicato uno spazio a un omaggio all'attrice 71enne morta per il tumore al pancreas che l'aveva colpita a partire dal 2023. "Noi avevamo il nostro appuntamento speciale, in cui lei si raccontava e ci raccontava come stava. Lo faceva sempre con tanta speranza, serenità e un po' di ironia. Io mi sono tanto emozionata con lei perché ho vissuto un percorso che purtroppo avevo già fatto con la mia mamma, che se ne è andata per la stessa malattia", ha scandito la conduttrice dal centro dello studio del programma targato Mediaset. Poi, con la voce rotta dall'emozione, ha detto: "La ringrazio per avermi aperto il suo cuore e per averci dato così tanta fiducia. Ringrazio anche i suoi figli, che sono stati esemplari. Amavi tanto i nostri filmati e questo è per te". L'applauso caloroso del pubblcio ha impedito a Toffanin di trattenere le lacrime.

Ma non solo. Rivolgendosi ai presenti e ai telespettatori a casa, Toffanin ha svelato un retroscena di cui i fan di Eleonora Giorgi non erano ancora venuti a conoscenza. “Vi devo raccontare che Eleonora ci teneva tanto a salutarvi, a salutare il pubblico che le era stato tanto accanto. Voleva farlo dalla clinica dove si trovava. Mi aveva anche detto che si voleva mettere un golfino nero sopra il pigiama per essere sempre carina e presentabile con voi", ha raccontato la padrona di casa. "Il vostro affetto le aveva riempito il cuore, l’aveva resa ancora più serena. Purtroppo non è riuscita a farlo perché è stata male e poi se n’è andata. Non ci resta che guardare la sua ultima intervista che come ogni nostro appuntamento era una grande lezione di vita per tutti noi”, ha aggiunto.