Maschio Selvaggio, Valerio Scanu brutale con Tony Effe: “Non sa cantare. Neanche l'autotune lo salva”

"Andare a Sanremo senza saper cantare? Beh, ve ne sono davvero tanti. Il più emblematico, ma questo lo sa anche lui, è Tony Effe. Non sto dicendo una cosa nuova, non stiamo di certo scoprendo l’America. Tony Effe non sa cantare, ma non solo per me. Non è intonato per niente". A parlare così ai microfoni di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, ospite di "Maschio Selvaggio", è Valerio Scanu che nel 2010 vinse proprio il Festival di Sanremo alla sua prima partecipazione. "Nella sua esibizione a Sanremo - ha proseguito Scanu - quando cantava 'Damme na’ mano', neanche la forza di strumento così potente come l’auto-tune è riuscito ad intonarla. Ma questo lo dico con la massima simpatia per Tony Effe".