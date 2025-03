Ascolti tv, De Filippi stritola tutti: Liorni doppiato. 4 di Sera Weekend da record

Marco Zonetti 02 marzo 2025 a

Sabato sera televisivo all'insegna di una nuova sfida tra Ora o mai più su Rai1, condotto da Marco Liorni, e C'è posta per te con Maria De Filippi su Canale5. La finale del talent di Rai1, che ha visto la vittoria di Pierdavide Carone, ha totalizzato una media di 1.997.000 spettatori pari al 15.7% di share , doppiato da C'è posta per te che - con ospiti Gigi D'Alessio e il calciatore Romelu Lukaku - ha siglato una media di 4.398.000 affezionati pari al 30.6%, in crescita rispetto a sette giorni fa e di nuovo programma più visto in prime time.

Per quanto concerne gli altri programmi, su Rai2 la nuova serie poliziesca Elsbeth con Carrie Preston, Wendell Pierce e Carra Patterson - spin-off di The Good Wife - ha raccolto complessivamente il 3.1% di share pari a una media di 533.000 spettatori.

Su Rai3, Indovina chi viene a cena con Sabrina Giannini sigla una media di 847.000 spettatori pari al 4.8% di share.

Su Rete4, lo speciale 4 di sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra ha conquistato una media di 709.000 spettatori pari al 4.0% di share.

Su Italia1, il film Il talento di Mr. Crocodile con Javier Bardem ha divertito il 4.2% della platea pari a 712.000 spettatori.

Su La7, In altre parole con Massimo Gramellini ha coinvolto il 6.6% della platea pari a 1.136.000 spettatori.

Su Tv8, i 4 Ristoranti di Alessandro Borghese hanno siglato una media di 256.000 teste pari all'1.8% di share, e sul Nove Accordi & Disaccordi condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi con la partecipazione di Marco Travaglio, ha conquistato il 3.6% di share pari a 576.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino ha conquistato il 29.5% pari a una media di 5.540.000 spettatori.Su Canale5 Striscia la notizia con Roberto Lipari e Sergio Friscia sigla il 15.1% pari a 2.846.000 affezionati (Striscia tra poco: 14.0% - 2.556.000).

Per l'approfondimento, sempre in access, su Rai2 Tg2 Post con Luciano Ghelfi ha segnato il 2.2% pari a 423.000 spettatori mentre su Rai3 La confessione di Peter Gomez ha segnato il 4.2% di share pari a 774.000 spettatori (Finale: 3.2% - 601.000). Su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra con 4 di Sera Weekend totalizzano il 5.4% con una media di 989.000 teste nella prima parte e il record del 5.7% con 1.076.000 spettatori nella seconda.