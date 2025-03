C'è posta per te, gli ospiti di sabato 1 marzo: un veterano e una sorpresa

01 marzo 2025 a

Su Canale 5 torna in onda sabato 1 marzo C'è posta per te, l'amatissimo people show condotto da Maria De Filippi. Quali personaggi e quali storie saranno proposti al pubblico Mediaset questa sera? Vediamo gli ospiti e le anticipazioni del primo marzo.

Gli ospiti - Nella settima puntata della nuova edizione di C'è Posta per Te, Maria De Filippi accoglierà di nuovo in studio Gigi D'Alessio, alla sua settima partecipazione al programma, Un volto familiare nel programma, quello del cantautore napoletano. Ma c'è anche un ospite a sorpresa, anche lui legato alla città partenopea. Si tratta dell'attaccante del Napoli Romelu Lukaku, alla sua prima esperienza nel programma di Canale 5.

A recapitare le lettere con le loro biciclette saranno i "postini" Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo.

L'appuntamento in tv - C'è posta per te, ideato da Maria De Filippi insieme ad Alberto Silvestri, va in onda in prima serata dal 12 gennaio 2000: ben 25 anni in cui sono state realizzate ventotto edizioni, dato che lo rende il people show più longevo della televisione italiana. La settima puntata dell'edizione 2025 andrà in onda su Canale 5 sabato 1 marzo alle 21.20.