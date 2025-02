Ascolti tv, Juventus-Empoli batte Alberto Angela. Vespa oltre i 5 milioni

Marzo Zonetti 27 febbraio 2025 a

Il mercoledì sera televisivo vede in prime time su Rai1 lo speciale di Alberto Angela, Ulisse - Pompei: una grande scoperta conquistare il 13.3% di share pari a una media di 2.802.000 spettatori. A seguire, il film Ricatto d'amore con Sandra Bullock e Ryan Reynolds totalizza il 10.0% di share pari a una media di 1.665.000 spettatori.

È però Canale5 ad avere la meglio e ad aggiudicarsi la serata. I quarti di finale di Coppa Italia, che hanno visto l'Empoli prevalere ai rigori contro la Juventus, aggiudicandosi l'accesso alla semifinale, conquistano infatti uno share medio del 22.4% pari a 4.592.000 teste.

Quanto agli altri programmi, su Rai2, la serie Rocco Schiavone con Marco Giallini ha siglato una media di 1.957.000 spettatori pari al 10.3% di share.Su Rai3, Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli ha conquistato il 10.0% di share pari a una media di 1.689.000 telespettatori (presentazione: 5.3% - 1.149.000).

Su Italia1 il film Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre con Robin Williams, Sally Field e Pierce Brosnan ha intrattenuto una media di 1.139.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su Rete4 il talk show Fuori dal coro condotto da Mario Giordano segna invece una media di 912.000 teste pari al 6.3% di share.

Su La7, Una giornata particolare con Aldo Cazzullo dedicata alla disfatta di Caporetto ha appassionato il 4.9% della platea pari a una media di 903.000 spettatori. Su Tv8 il film The Wedding Planner - Prima o poi mi sposo con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey ha tenuto inchiodate allo schermo 376.000 teste pari al 2.0% di share. Sul Nove, il film Ex con Claudio Bisio e Silvio Orlando sigla l'1.6% di share con 285.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1, il game show Affari tuoi con Stefano De Martino ha coinvolto il 26.2% della platea con 5.746.000 affezionati mentre, su Canale5, Striscia la notizia in versione ridotta per via del calcio segna il 15.4% con 3.225.000. Su Rai3, Un posto al sole conquista il 7.3% con 1.611.000 irriducibili.

Per l'approfondimento: su Rai1, Bruno Vespa al timone di Cinque minuti ha totalizzato il 24.1% pari a 5.011.000 teste; Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 ha siglato il 6.2% con 1.298.000; Paolo Del Debbio con 4 di sera su Rete4 il 4.7% con 991.000 nella prima parte e il 4.1% pari a 913.000 nella seconda.

Tg2 Post con Manuela Moreno su Rai2 ha segnato il 3.1% con 689.000 spettatori. Su La7 Lilli Gruber con Otto e mezzo ha conquistato l'8.5% pari a 1.842.000 persone sintonizzate.