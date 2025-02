Ascolti tv, vince Inter-Lazio ma Stefano De Martino vola su Rai2

Marco Zonetti 26 febbraio 2025 a

a

a

Il martedì televisivo vede in prime time su Rai1 il secondo appuntamento con la serie Miss Fallaci, interpretata da Miriam Leone, Maurizio Lastrico e Francesca Agostini, conquistare il 13.2% di share pari a una media di 2.403.000 spettatori, in calo rispetto a sette giorni fa.



Su Canale5 i quarti di finale di Coppa Italia, con la vittoria dell'Inter sulla Lazio per 2 a 0, hanno attirato invece una media di 4.240.000 persone pari al 20.5% di share, vincendo la serata.



Su Rai2, il comedy show Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino ha divertito una media di 2.096.000 spettatori pari alla percentuale monstre del 13.7% di share.



Su Rai3 il programma Le ragazze con Francesca Fialdini ha richiamato una media di 586.000 teste pari al 3.0% di share (presentazione: 2.6% - 572.000).



Su Rete4, È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer ha conquistato il 4.9% pari a 695.000 spettatori.



Su Italia1 Le Iene Show con Veronica Gentili e Max Angioni ha calamitato una media di 1.349.000 individui all'ascolto per il 10.4% di share (presentazione: 1.339.000 - 6.0%).



Su La7, diMartedì condotto da Giovanni Floris ha attirato una media di 1.494.000 spettatori pari all'8.8% di share (diMartedì Più: 485.000 - 7.8%).



Su Tv8 il film Io prima di te con Emilia Clarke ha segnato il 2.5% con una media di 458.000 individui all'ascolto mentre sul Nove Little Big Italy con Francesco Panella ha divertito 254.000 spettatori pari all'1.7% di share.



In access prime time, su Rai1, il game show Affari tuoi con Stefano De Martino ha coinvolto il 26.9% della platea con 6.023.000 affezionati mentre, su Canale5, Striscia la Notizia in versione ridotta per via del calcio segna il 15.2% con 3.189.000. Su Rai3, Un posto al sole ha attirato una media di 1.614.000 irriducibili pari al 7.2% di share.



Per l'approfondimento: su Rai1, Bruno Vespa al timone di Cinque Minuti ha totalizzato il 24.6% pari a 5.113.000 teste; Marco Damilano con Il cavallo e la torre su Rai3 ha siglato il 5.8% con 1.214.000; Paolo del Debbio alla guida di 4 di sera su Rete4, ha raggiunto il 5.0% con 1.047.000 nella prima parte e il 4.3% pari a 969.000 nella seconda.



Tg2 Post con Manuela Moreno su Rai2 sigla il 2.9% pari a una media di 642.000 spettatori. Su La7, Otto e mezzo con Lilli Gruber svetta all'8.4% pari a 1.864.000 spettatori.