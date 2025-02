Ascolti tv, De Filippi imbattibile regina del sabato sera. Bene Poletti e Barra

Marco Zonetti 23 febbraio 2025 a

Sabato sera televisivo all'insegna di una nuova sfida tra Ora o mai più su Rai1, condotto da Marco Liorni, con la semifinale vinta da Valerio Scanu, e C'è posta per te con Maria De Filippi su Canale5, che ha avuto ospiti Mahmood e Paulo Dybala. Il talent di Rai1 ha totalizzato una media di 1.972.000 spettatori pari al 15.0% di share, mentre C'è posta per te ha siglato una media di 4.358.000 affezionati pari al 29.8%, di nuovo il programma più visto in prime time. Per quanto concerne gli altri programmi, su Rai2 la nuova serie poliziesca Elsbeth con Carrie Preston, Wendell Pierce e Carra Patterson - spin-off di The Good Wife - ha raccolto complessivamente il 3.2% di share pari a una media di 570.000 spettatori.

Su Rai3, la nuova stagione di Indovina chi viene a cena con Sabrina Giannini debutta con una media di 910.000 spettatori pari al 5.1% di share (presentazione: 663.000 - 3.6%). Su Rete4, il film Nati con la camicia con Bud Spencer e Terence Hill ha conquistato una media di 846.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia1, il film Dolittle con Robert Downey Jr., Tom Holland e Selena Gomez ha divertito il 6.2% della platea pari a 1.084.000 spettatori. Su La7, In altre parole con Massimo Gramellini ha coinvolto il 5.7% della platea pari a 1.010.000 spettatori. Su Tv8, i 4 Ristoranti di Alessandro Borghese hanno siglato una media di 343.000 teste pari all'1.9% di share, e sul Nove Accordi & Disaccordi condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi con la partecipazione di Marco Travaglio, ha conquistato il 2.7% di share pari a 442.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino ha conquistato il 29.6% pari a una media di 5.508.000 spettatori.Su Canale5 Striscia la notizia con Roberto Lipari e Sergio Friscia sigla il 15.6% pari 2.919.000 affezionati. Per l'approfondimento, sempre in access, su Rai2 Tg2 Post con Luciano Ghelfi ha segnato il 2.3% pari a 433.000 spettatori mentre su Rai3 La confessione di Peter Gomez ha segnato il 4.6% di share pari a 833.000 spettatori (Finale: 3.7% - 701.000). Su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra - con 4 di Sera Weekend - totalizzano il 5.5% con una media di 1.006.000 teste nella prima parte e il 4.5% con 836.000 nella seconda.